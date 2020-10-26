الإصابة تغيب "بريجوفيتش ".. عن مواجهة الاتحاد والأهلي

بات في حكم المؤكد غياب مهاجم نادي الاتحاد الصربي ألكسندر بريجوفيتش عن لقاء الديربي أمام الأهلي ( الجولة الثالثة ) ومواجهة التعاون في الجولة الرابعة، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بسبب تعرضه لإصابة عضلية.
وأظهرت الفحوصات التي أجراها بريجوفيتش، حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة أسبوعين.
بات في حكم المؤكد غياب مهاجم نادي الاتحاد الصربي ألكسندر بريجوفيتش عن لقاء الديربي أمام الأهلي ( الجولة الثالثة ) ومواجهة التعاون في الجولة الرابعة، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بسبب تعرضه لإصابة عضلية.
وأظهرت الفحوصات التي أجراها بريجوفيتش، حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة أسبوعين.