الإصابة تغيب "بريجوفيتش ".. عن مواجهة الاتحاد والأهلي

بات في حكم المؤكد غياب مهاجم نادي الاتحاد الصربي ألكسندر بريجوفيتش عن لقاء الديربي أمام الأهلي ( الجولة الثالثة ) ومواجهة التعاون في الجولة الرابعة، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بسبب تعرضه لإصابة عضلية.

وأظهرت الفحوصات التي أجراها بريجوفيتش، حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة أسبوعين.

