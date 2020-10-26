الإصابة تغيب "بريجوفيتش ".. عن مواجهة الاتحاد والأهلي

بات في حكم المؤكد غياب مهاجم نادي الاتحاد الصربي ألكسندر بريجوفيتش عن لقاء الديربي أمام الأهلي ( الجولة الثالثة ) ومواجهة التعاون في الجولة الرابعة، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بسبب تعرضه لإصابة عضلية.

وأظهرت الفحوصات التي أجراها بريجوفيتش، حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة أسبوعين.

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26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442 10:45 PM

الإصابة تغيب "بريجوفيتش ".. عن مواجهة الاتحاد والأهلي

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

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بات في حكم المؤكد غياب مهاجم نادي الاتحاد الصربي ألكسندر بريجوفيتش عن لقاء الديربي أمام الأهلي ( الجولة الثالثة ) ومواجهة التعاون في الجولة الرابعة، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بسبب تعرضه لإصابة عضلية.

وأظهرت الفحوصات التي أجراها بريجوفيتش، حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة أسبوعين.

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