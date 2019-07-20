"حامدي" ينتزع ذهبية آسيا للكاراتيه و"الأخضر" رابعاً في الترتيب

"الحربي" و"الحكمي" توّجا بميداليات فضية

انتزع لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه طارق حامدي، اليوم السبت، الميدالية الذهبية في منافسات القتال فوق وزن 84 كجم في البطولة الآسيوية السادسة عشرة للكبار، والتي تقام في العاصمة الأوزباكستانية طشقند، وتوج حامدي بالذهب بعد فوزه على بطل العالم في هذا الوزن الياباني "تقاوا" بنتيجة 5 مقابل 4.

فيما توج لاعب المنتخب السعودي عبدالله الحربي، بالميدالية الفضية في منافسات القتال تحت 55 كجم، بعد تتويج لاعب منتخب كازخستان بالمركز الأول، كما توج اللاعب عبدالعزيز الحكمي بالميدالية الفضية في منافسات القتال تحت وزن 75 كجم، بعد تتويج لاعب منتخب اليابان بالمركز الأول.

واحتلّ المنتخب السعودي المركز الرابع في الترتيب العام بثلاث ميداليات "ذهبية وفضيتان" في ختام منافسات اليوم الثاني من البطولة، ويشارك المنتخب السعودي غداً الأحد، في منافسات القتال الجماعي و"الكاتا" الجماعي.

من جهته، بارك رئيس الاتحادين السعودي والعربي وعضو المكتب التنفيذي الدولي لاتحاد الكاراتيه إبراهيم القناص، لرئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، هذا الإنجاز، مؤكداً أن السبب هو توفيق الله ثم الدعم الكبير الذي تجده الرياضة، ما انعكس على قوة مخرجات الرياضة السعودية خارجيا، ووجودها في كل المحافل القارية، وعزف السلام الوطني في هذا المحفل الاسيوي، وكذلك الدعم والمتابعة التي تجدها الاتحادات الرياضية من قبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ونائبه عبدالإله الدلاك.

وقدّم "القناص" خالص شكره للاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري على ما بذلوه من جهد والتزامهم بالبرنامج، وسعيهم لتمثيل الوطن خير تمثيل، كما قدّم شكره لزملائه بمجلس الإدارة وكل محبي الكاراتيه.

من جهته، أكد رئيس بعثة المنتخب نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكاراتيه، إبراهيم الدرع أن الأجواء المثالية فنياً وإدارياً، التي يعيشها لاعبو منتخبات الكاراتيه أسهمت في أن يكون حضور اللاعبين السعوديين مبهراً خارجياً، وتحقيق العديد من النتائج المميزة، مضيفاً: "أشعر بفخر كبير وأنا أرى اللاعبين السعوديين استطاعوا المنافسة وحصدوا ثلاث ميداليات ذهبية وفضيتين، وكسبنا مجموعة من اللاعبين يستطيعون تحقيق المزيد من الإنجازات للوطن في المنافسات والبطولات المقبلة، وهذا الأمر لم يأتِ من فراغ، فقد كان اتحاد الكاراتيه يعمل باحترافية حتى نصل لما وصلنا إليه بقيادة إبراهيم القناص، ولا أنسى جهد الجميع من لاعبين ومدربين وإداريين".

من جانبه، عبر البطل طارق حامدي عن سعادته بتحقيق الميدالية الذهبية، مؤكداً أن هذه الإنجاز تحقق بفضل الله، ثم بالدعم الذي وجده من الجميع، متمنياً أن يواصل حضوره القاري والعالمي في المستقبل القريب.