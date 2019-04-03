فيديو المضايقة والاصطدام.. مناوشة بين حافلتي نقل ركاب بجدة

واقعة مكررة هددت سلامة قائدي المركبات المجاورة بالطريق

أظهر مقطع فيديو تداولته منصات التواصل الاجتماعي، مناوشة بين حافلتي نقل طلاب على طريق الحرمين بجدة، حاول قائد إحداهما مضايقة المركبة الأخرى بعرض الطريق، مما تسبب إلى اصطدامهما، مهددين سلامة قائدي المركبات الأخرى، في ثاني حالة مكررة موثقة بالفيديو يشهدها الطريق مؤخراً.

ووثق أحد عابري طريق الحرمين بجدة، ظهر أمس، مناوشة بين حافلتي نقل طلاب على الطريق العام وأمام المارة، واصطدام إحداهما بالأخرى، مما أدى إلى انحرافها ودورانها عكس الاتجاه، مشكلةً خطراً كبيراً على المركبات الأخرى، وسط مطالبات متداولي المقطع بالقبض عليهما، وإصدار عقوبات رادعة وقوية ضدهما، خصوصاً أن الحافلتين لنقل الطلاب، مما يشكل خطراً كبيراً عليهم.

يشار إلى أن الطريق شهد خلال الفترة الماضية العديد من الحالات المشابهة التي وثقها عابرو الطريق؛ منها عندما قام متهور في طريق الحرمين السريع بالاتجاه لمركبة أخرى، محاولا إيقافها، وهو ما شكّل خطورة على العابرين وعلى الراكب بجانبه الذي سقط من المركبة بعد فتح الباب أثناء سيرها في عرض الطريق وأمام المركبات الأخرى، والتي كادت تدهسه، ومنها أيضاً محاولة قائد سيارة اللحاق بشيول قام بصدمه من الخلف على طريق الحرمين في محافظة جدة، وأظهر الفيديو تهور قائد المركبة؛ حيث تجاوز الشيول وسار أمامه في محاولة منه لإيقافه، على الرغم من سرعته الكبيرة.

وحالة ثالثة لمضايقة سيارة لقائد مركبة من نوع ليموزين والتهدئة أمامه وترهيبه، وحين انعطف سائق الليموزين لكوبري فلسطين، قام سائق السيارة الأخرى بالانعطاف عليه وكاد يتسبب بحادث له.