"الشمري" يُدشن مشروع تطوير وتأهيل الساحات الداخلية لمبنى "صحة حائل"

تماشياً مع مبادرة البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية

بحضور أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي؛ دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري اليوم، مشروع تطوير وتأهيل الساحات الداخلية في مبنى المديرية، وتحويلها إلى حديقة واستراحة خارجية مفتوحة للموظفين، وأماكن اجتماعات في بيئة عمل صحية جاذبة تسهم في تعزيز الإنتاجية.

وأكد "الشمري" أن ذلك يأتي تماشياً مع مبادرة البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة العمل المناسبة والصحية للعاملين بالمديرية، والتي تعتبر من أهم العوامل المحفزة على زيادة إنتاجية العاملين، وارتفاع معدل الرضى الوظيفي، وتحسين المنظر البصري، بما يتوافق مع رؤية 2030، ومبادرة السعودية الخضراء.