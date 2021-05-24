اعتقال رئيس مالي المؤقت ورئيس الوزراء في قاعدة كاتي العسكرية

للضغط عليهما لسحب قرار إقالة وزير الدفاع والأمن

كشفت مصادر لقناة "العربية"، الاثنين، عن اعتقال رئيس مالي المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان، في قاعدة كاتي العسكرية، للضغط عليهما لسحب قرار إقالة وزير الدفاع.

وتفصلاً، قالت المصادر إن ضباطاً في مالي اعتقلوا الرئيس ورئيس الوزراء بعد تعديل حكومي عزل وزيري الدفاع والأمن، مؤكدة أن آليات عسكرية خرجت من قاعدة في مالي بعد التعديل الحكومي.

وذكرت مصادر صحفية أن الحرس الوطني المالي هو من نفذ اعتقال الرئيس ورئيس الوزراء، مشيرة إلى أن بوادر الانقلاب في مالي ظهرت مع بدء تشكيل رئيس الوزراء للحكومة.

من جانبه، قال رئيس وزراء مالي لوكالة الأنباء الفرنسية، "عسكريون اقتادوني بالقوة إلى مكتب الرئيس".

كما دعت السفارة الأميركية في مالي، مواطنيها لتوخي الحذر بعد رصد نشاط عسكري كبير.

يشار إلى أنه في سبتمبر الماضي، أدى الكولونيل المتقاعد باه نداو اليمين رئيساً مؤقتاً لمالي ليشرف على فترة انتقالية مدتها 18 شهراً تعود بعدها البلاد للحكم المدني بعد انقلاب عسكري في 18 أغسطس، أطاح بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا.

وأدى الكولونيل أسيمي جويتا قائد المجلس العسكري اليمين نائباً للرئيس خلال الفترة الانتقالية وذلك في مراسم جرت في العاصمة باماكو، وفق ما نقلته "رويترز".