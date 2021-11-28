"الموارد البشرية" تُصدر بيانًا بشأن التعليق المؤقت لاستقدام العمالة المنزلية الفلبينية الجديدة

أكدت حرصها على كل ما من شأنه ضمان حقوق العاملين بجنسياتهم كافة

إشارة إلى ما تم تداوله من بعض وسائل الإعلام الفلبينية حول التعليق المؤقت لطلبات الاستقدام للعمالة المنزلية الجديدة إلى المملكة، وما أُشير إليه بأن السبب يعود إلى خلاف بين عاملات من الجنسية الفلبينية وأحد المواطنين؛ فعلى ذلك نوضح أنه تم معالجة الخلاف في وقته، وإعادة العمالة بناء على رغبتها إلى الفلبين بالتنسيق مع سفارة جمهورية الفلبين في الرياض.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حرصها على كل ما من شأنه ضمان حقوق العاملين بجنسياتهم كافة، كما أنها تعمل وفق القنوات الرسمية مع نظرائها في الفلبين لبحث ما نُشر حول التعليق المؤقت لإرسال العمالة المنزلية.