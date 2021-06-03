"الدفاع المدني" يكافح حريقًا بإحدى الغابات في شمال النماص

سرعة الرياح ووعورة المنطقة زادت من صعوبة عمل رجال الإطفاء

تكافح فرق الدفاع المدني بمحافظة النماص حريقًا نشب مساء اليوم في إحدى الغابات شمال محافظة النماص، فيما تسببت سرعة الرياح ووعورة المنطقة في زيادة صعوبة عمل رجال الإطفاء، فيما تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للحريق.



"سبق" عرضت الاستفسار على متحدث "الدفاع المدني" بعسير والذي وعد بإيضاح التفاصيل، وتنشرها الصحيفة حين ورودها بإذن الله.