"حساب المواطن": صدور نتائج الأهلية للدورة 51

قال: التحقّق متاح من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، صدور نتائج الأهلية للدورة (51)، التي تمثل دفعة شهر فبراير 2022م.

ودعا البرنامج المستفيدين، إلى التحقّق من أهلية الحصول على الدعم، من خلال زيارة البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

يُذكر أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته حتى دفعة يناير الجاري بلغ أكثر من 111 مليار ريال؛ منها 937 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.