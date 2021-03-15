كورونا في مصر.. 644 إصابة جديدة ووفاة 44 حالة

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 644 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ووفاة 44 حالة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 190924 حالةً، من ضمنهم 147234 حالة تم شفاؤها، و11300 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442 08:24 AM

خلال الساعات الـ24 الماضية

كورونا في مصر.. 644 إصابة جديدة ووفاة 44 حالة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

القاهرة

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سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 644 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ووفاة 44 حالة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 190924 حالةً، من ضمنهم 147234 حالة تم شفاؤها، و11300 حالة وفاة.

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فيروس كورونا الجديد

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