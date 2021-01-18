فيديو.. إغلاق مقهى شيشة شرع أبوابه الخلفية لاستقبال الزبائن في الخفاء بالرياض

الأمانة: استدعينا المالك لتطبيق العقوبات النظامية الرادعة وصادرنا المواد المحظورة

أظهر فيديو نشرته أمانة منطقة الرياض، عبر حسابها في تويتر، قيام مراقبيها بإغلاق مقهى شيشة شرع أبوابه الخلفية لاستقبال الزبائن.

وقالت الأمانة، عبر حسابها في تويتر: مقهى "شيشة" يشرع أبوابه الخلفية للزبائن في الخفاء.. ومراقبو #أمانة_منطقة_الرياض: صادرنا المواد المحظورة.. وأغلقنا الموقع.. واستدعينا المالك لتطبيق العقوبات النظامية الرادعة.