"الصحة": الفاصل الزمني بين جرعتَي لقاح "فايزر" 6 أسابيع

أفادت وزارة الصحة بأن الفاصل الزمني بين جرعتَي لقاح كورونا 6 أسابيع، مشيرة إلى أنه يتم إعطاء لقاح "فايزر - بيونتك" على جرعتين بفاصل زمني ستة أسابيع.
وجاءت إفادة "الصحة" عبر تويتر رداً على سؤال أحد المتابعين، قال فيه: "كم المدة بين الجرعتين في لقاح فايزر لأن المدة المحدّدة لي بين الجرعتين خمسة أسابيع وليست ٢١ يوماً؟
رداً على تساؤل أحد المتابعين على "تويتر" حول المدة التي تمّ تحديدها له
أفادت وزارة الصحة بأن الفاصل الزمني بين جرعتَي لقاح كورونا 6 أسابيع، مشيرة إلى أنه يتم إعطاء لقاح "فايزر - بيونتك" على جرعتين بفاصل زمني ستة أسابيع.
وجاءت إفادة "الصحة" عبر تويتر رداً على سؤال أحد المتابعين، قال فيه: "كم المدة بين الجرعتين في لقاح فايزر لأن المدة المحدّدة لي بين الجرعتين خمسة أسابيع وليست ٢١ يوماً؟