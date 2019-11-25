مظاهرات العراق تتواصل .. إغلاق للطرقات وقطع للجسور

بعد يوم دامٍ شهد مقتل 15 متظاهراً في الجنوب والعاصمة

لليوم الثاني على التوالي، أغلق المحتجون في جنوب العراق الطرق الرئيسة المؤدية إلى محافظة البصرة، اليوم الإثنين، فيما استمرت المظاهرات والاحتجاجات في بغداد ومدن عراقية أخرى.

وقطعت أغلب الطرق الرئيسة في محافظة البصرة لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد يوم دامٍ شهد مقتل 15 متظاهراً في محافظات الجنوب والعاصمة بغداد خلال 24 ساعة وإصابة نحو 150 آخرين.

ففي محافظة البصرة، أحرق المحتجون إطارات السيارات وسط المدينة ليقطعوا الطرق الرئيسة، كما قطعوا الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر، غير أنه لوحظ صباح اليوم الإثنين عودة انسيابية لحركة التجارة والشاحنات في الميناء.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" في الناصرية، مركز محافظة ذي قار، قطع المتظاهرون جسور الزيتون والنصر والحضارات وسط المدينة.

وشهدت الناصرية، أمس الأحد، إغلاق الطرق الرئيسة والجسور الرئيسية بإطارات السيارات المشتعلة، وسط تصاعد الدخان من مبنى الوقف الشيعي في المدينة عندما أضرم المحتجون النار فيه.

يشار إلى أن الاحتجاجات في العراق أسفرت عن مقتل قرابة 340 شخصاً منذ بدء التظاهرات في الأول من أكتوبر الماضي، عندما خرج الآلاف من العراقيين، معظمهم من الشباب، إلى الشوارع للتنديد بالفساد وسوء الخدمات، كما يطالبون بالإطاحة بالنخبة السياسية.