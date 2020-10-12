بالفيديو.. هل ضرب خروشوف بحذائه منبر الأمم المتحدة فعلًا؟

جدل جديد بعد 60 عامًا من الواقعة

تمر اليوم 12 أكتوبر، 60 عامًا على واقعة لا تزال تثير الجدل، وهي قيام الزعيم السوفيتي نيكيتا خروشوف بضرب منبر الأمم المتحدة بحذائه؛ حيث ترى وسائل إعلام روسيا أنها قصة غير صحيحة اخترعتها وسائل إعلام أمريكية.

وقال تقرير على موقع "روسيا اليوم": تمر اليوم 12 أكتوبر، الذكرى 60 لهذا الحدث الذي يعتبره كثيرون واحدًا من البدع الكبرى للصحافة الأمريكية؛ حيث يتذكر الكثيرون، قصة الكلمة الشهيرة التي ألقاها خروشوف، والتي ترافقت -كما قيل- مع ضربه منبر الأمم المتحدة بحذائه.

كيف ظهرت قصة الحذاء؟

وحسب التقرير؛ فإن القصة اخترعتها صحيفة أمريكية، وقد أثبت ذلك المؤرخ والكاتب ألكسندر مياسنيكوف، في مقابلة مع صحيفة "كومسومولسكايا برافدا"، خلال رده على سؤال، كيف ظهرت قصة الحذاء الشهير، قال المؤرخ: "نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالًا حول كيف قام خروشوف بالتلويح بحذائه وضربه على الطاولة. وتسببت هذه المقالة في إثارة ضجة كبيرة في جميع أنحاء العالم، حول الموضوع. وعلى الفور -كما يحدث عادة عند ظهور الشائعات- يقفز من حيث لا تدري شهود العيان ليقصوا رواياتهم بحماس ويسارع كل منهم لإضافة لمساته على القصة الشيقة ويتذكر كيف خلع خروشوف حذاءه، وبدأ بالتلويح به فوق رأسه ومن ثم ضرب الطاولة به".

صور وفيديوهات

بعد ذلك "تم نشر صورة لخروشوف على منبر الأمم المتحدة مع حذاء في يده. وفي وقت لاحق، تم نشر مقطع فيديو ظهر فيه نيكيتا سيرغييفيتش وهو يطرق المنصة بحذائه. وقامت مجموعة كاملة من الصحف والمجلات الرصينة بنشر كل هذه الصور، وتم تكرارها عدة مرات على صفحات الصحف الأخرى، وعرضت على شاشات التلفزيون".

دليل يكشف التزوير

ويقول المؤرخ مياسنيكوف: لكن في الواقع؛ الصورة والفيديو لا يَمُتّان للحقيقة بصلة، وتم تزويرهما باحتراف كبير. لقد أثبت ذلك العديد من المختصين".

وأضاف مياسنيكوف: "للتحقق من ذلك، يجب أن تدرس بعناية جميع صور خروتشوف التي التقطت في اجتماع الجمعية العامة هذا. يجب تركيز الانتباه على قدميه. الزعيم السوفيتي خلال تلك الجلسة لم يكن يرتدي أي حذاء؛ بل كان في صندل مفتوح، وهذه الحقيقة كشفها نجله سيرغي خروشوف، الذي كان حاضرًا في تلك الجلسة للجمعية العامة".

قصة صندل خروشوف المخلوع

وقال سيرغي في إحدى المقابلات: "عندما دخل والدي القاعة، أحاط به الصحفيون من جميع الجهات، وداس أحدهم على قدمه؛ بسبب ذلك سقط الحذاء، أو بالأحرى الصندل. ولم يقم خروشوف بارتدائه مجددًا، لأنه كان من غير المناسب أن ينحني هذا الرجل البدين أمام الكاميرات ويحاول ارتداءه؛ لذلك ذهب وجلس في مكانه، وأحضر مرافقوه فردة الصندل وهي مغطاة بمنديل وتم وضعها أمامه".

ما شاهده الناس

وشاهد الحضور على الطاولة أمام رئيس الوفد السوفيتي شيئًا يشبه الحذاء مغطى بمنديل. ووفقًا لمراسل لمجلة "Life" الأمريكية؛ فإن أكثر من عشرة مصورين صوبوا الكاميرات إلى خروشوف عندما أحضر مرافقوه هذا الشيء تحت المنديل ووضعوه على الطاولة".

وأكد المؤرخ أنه لم يتم التقاط أي صورة يظهر فيها خروشوف وهو يلوح بالحذاء ويضرب الطاولة به؛ لكن الخبر المزيف عزز صورة الزعيم السوفيتي كشخص عنيد لا يمكن التكهن بتصرفاته.