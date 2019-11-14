أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة

وجه باستمرارها في تصريف الأمور العاجلة

قال مركز التواصل الحكومي في الكويت: إن أمير البلاد قبل استقالة الحكومة التي قدمها رئيس الوزراء في وقت سابق اليوم الخميس.

وأضاف المركز في تغريدة على موقع تويتر: "أمر سموه.. باستمرار الوزارة في تصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل الوزارة الجديدة".

أمير الكويت استقالة الحكومة

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14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441 05:56 PM

وجه باستمرارها في تصريف الأمور العاجلة

أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال مركز التواصل الحكومي في الكويت: إن أمير البلاد قبل استقالة الحكومة التي قدمها رئيس الوزراء في وقت سابق اليوم الخميس.

وأضاف المركز في تغريدة على موقع تويتر: "أمر سموه.. باستمرار الوزارة في تصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل الوزارة الجديدة".

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أمير الكويت استقالة الحكومة

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