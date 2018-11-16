بالفيديو: وكالات عالمية تُبرز مشهد الإبل بالسعودية.. صحراء وجمال ومطر

المقطع تمت مشاركته على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي

"صحراء وجِمال وضباب ومطر"، مشهد درامي لا تجده حتى في أفضل أفلام هوليوود.. كان هذا المشهد الذي نقلته وكالات دولية عدة لقطيع من الإبل يمشي تحت المطر خلال موجة أمطار غزيرة، حديث صحف وحسابات عالمية عدة كان أبرزها وكالة RT الروسية؛ حيث قالت عنه: "هذه هي الصحراء السعودية كما لم تشاهدوها من قبل".

ونقلت الوكالة الروسية التفاصيل قائلة: "يقود رجلان قطيعًا من الجمال من خلال عاصفة رملية ممطرة في مشهد فيديو ممتع يتحول إلى عنوان لدراما جميلة، بعد لحظة تتحول الكاميرا وتكشف عن صف منسق من حوالي عشرين جملًا".

وقالت الوكالة: إن الفيديو تمت مشاركته على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، وظهر على القنوات الإخبارية المحلية السعودية؛ حيث أعجب الكثيرون باللقطات الدرامية.