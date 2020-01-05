أهالي "سامر جدة": مركزنا الصحي جاهز منذ خمس سنوات ولم يتم النقل!

"الصحة": جارٍ العمل على تطوير وتحسين بيئة العمل فيه

على الرغم من انتهاء مبنى المركز الصحي الجديد لشرق الخط السريع بجدة منذ خمس سنوات إلا أن أهالي السامر أُصيبوا بالإحباط من تأخُّر النقل إليه، وبقاء مركزهم القديم في المبنى القديم الذي يفتقر للمرافق العامة ومواقف السيارات.

"سبق" تلقت شكاوى الكثير من أهالي حي السامر، يبدون فيها تذمرهم واستياءهم من عدم نقل مركز صحي الرعاية الأولية بالحي إلى مقره الجديد منذ خمس سنوات رغم أنه مكتمل، والبقاء حتى الوقت الحالي في المبنى المستأجر الذي يفتقر للمرافق العامة والمواقف!

من جهته، ذكر مدير العلاقات والإعلام بصحة جدة أن مركز صحي السامر الجديد من المراكز المستحدثة مؤخرًا، وأن وزارة الصحة تعمل في الوقت الحالي على تطوير وتحسين بيئة العمل داخل تلك المراكز المستحدثة أسوة بالمراكز الصحية التي تم تطويرها بعدد من مناطق السعودية، وجارٍ الإعداد لتوفير بيئة عمل صحية، تتواكب مع الخدمات الصحية المقدمة.

وأشار "الغامدي" إلى أن المركز الصحي الحالي بالسامر يقدم خدماته الصحية لأهالي الحي.