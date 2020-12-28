شكر وزاري لتعليم تبوك عن المشروع الوطني للتطوع خلال كورونا

"العمري": قدمنا العديد من المبادرات تتسق مع رؤية 2030

حقَّقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، المستوى الفضي على مستوى المملكة في المشروع الوطني للتطوع في وزارة التعليم خلال جائحة كورونا.

وتلقت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، شهادة شكر وتقدير من المدير العام للنشاط الطلابي في وزارة التعليم، على تحقيقها هذا الإنجاز، هنأ فيها المدير العام لتعليم تبوك، ومنسوبي الإدارة.

من جهته، أوضح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العمري، أن الإدارة خلال جائحة كورونا، نفذت العديد

من المبادرات التطوعية استشعارًا منها بقيمة التطوع، وأثره الكبير في المجتمع اتساقًا مع نهج المملكة العربية السعودية في دعم التطوع من خلال رؤية 2030.

ونوه بجهود وزارة التعليم في مجالات التطوع، مضيفًا أن الإدارة قدمت عددًا من البرامج التدريبية والمبادرات التطوعية، وشكلت لذلك اللجان المعنية بالعمل التطوعي.

كما أُنشئت منصة للعمل التطوعي، وقُدمت برامج تطوعية متنوعة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المعنية.