بالفيديو.. الشاعر "الباريستا" لـ"سبق": العمل في "الكوفي شوب" متعة.. والعيب في العطالة

حثّ الشباب على استغلال الفرص والاستفادة من الوقت

أكد الشاعر الملقب بـ"الباريستا" نواف جمال، من المدينة المنورة، أن العمل بالكافيهات وخدمة الزبائن من المهن الحرة والمميزة لجني المال، مؤكداً أن الفرص الوظيفية في محال القهوة كثيرة وواعدة في ظل انتشارها.



وقال "نواف" عبر مقطع فيديو لـ"سبق": "تخرجت من كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة قبل عام تقريبًا ولم أنتظر التعيين في الجهات الحكومية، بل اتجهت للعمل في أحد محال القهوة ووجدت المتعة، فالعمل ليس عيباً، وأستشعر السعادة في خدمة زوار مدينة رسول الله الذين يتوافدون إليها".



ونوه "نواف" بالدعم الذي قدمته رؤية 2030 في سعودة وظائف المحال التجارية، بما فيها الكافيهات، والتي تشهد انتشارًا كبيرًا وإقبالاً من الزبائن بمختلف الفئات العمرية، لاسيما المدينة المنورة.



وأكّد "نواف" أن الشِعر ما زال يراوده ويستهويه، ويدر عليه المال، لكنه يجد الفراغ الكبير في يومه؛ لذلك قرر أن يعمل كصانع قهوة في أحد الكافيهات بدون مقابل، مشيراً بأنه يجد كل الدعم والتشجيع من أهله وزملائه للعمل "صانع قهوة".



وقدم الشاعر نواف جمال في ختام حديثه أبياتًا لمتابعي "سبق" معربًا عن حبه وتقديره لهم، كما حث الشباب على اغتنام الفرص والعمل الحر وعدم الجلوس في الاستراحات والمبادرة بالعمل في المحال التجارية تزامنًا مع قرارات التوطين التي فتحت آفاق الفرص الوظيفية للشباب والشابات من أبناء الوطن.