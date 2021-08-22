أمريكا تعرض مكافأة 5 ملايين دولار للإدلاء بمعلومات عن قيادي في "حزب الله"

اتهمت "حرب" بالإشراف على عمليات عسكرية للميليشيا

عرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم (الأحد)، مكافأة مالية قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن قيادي في ميليشيا حزب الله اللبنانية يدعى خليل يوسف حرب.

وذكر برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية أن "حرب" هو زعيم بارز في "حزب الله"، وهو مستشار مقرب من الأمين العام حسن نصر الله، وأشرف على العمليات العسكرية للميليشيا في العديد من دول الشرق الأوسط.

وأضاف أن "حرب" يعد حلقة الوصل مع الجماعات الإرهابية الأخرى وحول مبالغ مالية كبيرة من المال إلى حلفاء تنظيم "حزب الله" اللبناني في اليمن".