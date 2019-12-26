شرطة الرياض تطيح بـ50 متهمًا في قضايا تحرش مختلفة

جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن متابعة الجهات الأمنية لمهامها أسفرت خلال يومَي الثلاثاء والأربعاء الموافق 27-1441/4/28هـ عن القبض على (50) خمسين متهمًا في قضايا تحرش مختلفة.

جاء ذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم تحرش من البلاغات والمعلومات التي تقدم بها عدد من المواطنين والمقيمين، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

شرطة الرياض الجهات الأمنية التحرش

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26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441 06:03 PM

جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

شرطة الرياض تطيح بـ50 متهمًا في قضايا تحرش مختلفة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن متابعة الجهات الأمنية لمهامها أسفرت خلال يومَي الثلاثاء والأربعاء الموافق 27-1441/4/28هـ عن القبض على (50) خمسين متهمًا في قضايا تحرش مختلفة.

جاء ذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم تحرش من البلاغات والمعلومات التي تقدم بها عدد من المواطنين والمقيمين، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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شرطة الرياض الجهات الأمنية التحرش

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