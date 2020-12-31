أهالي "بشاير جدة" يعانون نقص السفلتة والكهرباء والمياه

على الرغم من أن المخطط رسمي ومعتمد داخل النطاق العمراني

اشتكى عددٌ من أهالي مخطط حي البشاير ٢٦٨/ ب عبر شكوى قدموها لـ"سبق"؛ من نقص الخدمات البلدية من سفلتة شوارع المخطط؛ والكهرباء حيث ظلوا منتظرين وعودهم عامًا بعد عام؛ بهدف التخلص من معاناتهم المستمرة مع الخدمات البلدية دون جدوى، على الرغم من أن المخطط رسمي ومعتمد داخل النطاق العمراني.

وأوضح أحد المواطنين عبدالله الأحمري من قاطني مخطط البشائر ٢٦٨ أنهم يعانون نقص الخدمات البلدية من سفلتة وإنارة وخلافه؛ مبينًا أنهم يطالبون الأمانة بسفلتة الطرق، موضحين أن عديد الأحياء البعيدة وصلتها الخدمات من إسفلت وكهرباء ومياه، ولا يزال مخططهم خاليًا من جميع الخدمات.

وشاركه المواطن الآخر محمد القرني الرأي مناشدًا باسم أهالي المخطط المسؤولين في الجهات المعنية بتوفير الخدمات والمشروعات لملاك المخطط، حيث إنه مخطط معتمد وداخل النطاق العمراني ونعاني عدم وجود الخدمات وتمهيد الخطوط والإسفلت والكهرباء، مشيرًا إلى أن معظم السكان مستفيدون من برنامج الإسكان والدعم السكني وينتظرون وصول الخدمات والبنك يستقطع الأقساط الشهرية، إضافة إلى معاناة دفع الإيجار وعدم التمكن من السكن في المخطط لعدم توفر الخدمات، إضافة إلى وجود مجموعة من المباني جاهزة للسكن متسائلاً؛ من ينهي معاناتنا؟!