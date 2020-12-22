الإمارات تطالب مواطنيها بالمملكة بالتواصل معها لترتيب إجراءات عودتهم

عقب صدور تعليق الرحلات الجوية بالسعودية وتعليق الدخول بالمنافذ

طالبت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الرياض عبر تويتر مواطنيها بضرورة الإسراع بالتسجيل في خدمة تواجدي والتواصل مع البعثة بهدف تنسيق الترتيبات اللازمة لعودتهم إلى بلادهم.

وأوضحت السفارة في حسابها الرسمي على تويتر، أن ذلك يأتي في ظل القرارات الجديدة التي أصدرتها الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بشأن تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، بجانب تعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية.

وحددت السفارة الأرقام التالية للتواصل معها وتتمثل في سفارة دولة الإمارات-الرياض

966532332287+ و966570534966+، والقنصلية العامة بجدة على الرقم 966126515436