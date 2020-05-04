عند معبر حدودي.. الأردن تعلن تسجيل 4 إصابات بكورونا

الصحة الأردنية: ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 465 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد، في حين سجلت 4 إصابات عند معبر حدودي، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 465 إصابة.

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إن الـ 4 حالات هي لسائقي شاحنات، 3 منهم أردنيون وواحد أجنبي، مبيناً في الوقت نفسه شفاء 3 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 375 حالة.