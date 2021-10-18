رئيس نادي "ضمك": الاتحاد عميد الأندية وشعبيته طاغية

أوضح صالح أبونخاع رئيس نادي ضمك أن نادي الاتحاد هو عميد الأندية، وله شعبية طاغية وجمهور راقٍ بمعنى الكلمة.
وقال "أبونخاع" عبر حسابه على "تويتر": "حضور جمهور الاتحاد أمس جمال آخر، وحقيقة أنا معجب بهذا المدرج الوفي".
وتابع: "أعطونا جمهور الاتحاد لنصنع فريقاً بطلاً، نقطة آخر السطر".
وقدم "أبونخاع" شكره لكل مشجعي أندية الوطن، مطالباً إياهم بمواصلة دعمهم لأنديتهم.
قدّم شكره لكل مشجعي أندية الوطن
أوضح صالح أبونخاع رئيس نادي ضمك أن نادي الاتحاد هو عميد الأندية، وله شعبية طاغية وجمهور راقٍ بمعنى الكلمة.
وقال "أبونخاع" عبر حسابه على "تويتر": "حضور جمهور الاتحاد أمس جمال آخر، وحقيقة أنا معجب بهذا المدرج الوفي".
وتابع: "أعطونا جمهور الاتحاد لنصنع فريقاً بطلاً، نقطة آخر السطر".
وقدم "أبونخاع" شكره لكل مشجعي أندية الوطن، مطالباً إياهم بمواصلة دعمهم لأنديتهم.