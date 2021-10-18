رئيس نادي "ضمك": الاتحاد عميد الأندية وشعبيته طاغية

قدّم شكره لكل مشجعي أندية الوطن

‬أوضح صالح أبونخاع رئيس نادي ضمك أن نادي الاتحاد هو عميد الأندية، وله شعبية طاغية وجمهور راقٍ بمعنى الكلمة.

وقال "أبونخاع" عبر حسابه على "تويتر": "حضور جمهور الاتحاد أمس جمال آخر، وحقيقة أنا معجب بهذا المدرج الوفي".

وتابع: "أعطونا جمهور الاتحاد لنصنع فريقاً بطلاً، نقطة آخر السطر".

وقدم "أبونخاع" شكره لكل مشجعي أندية الوطن، مطالباً إياهم بمواصلة دعمهم لأنديتهم.