تدريب أكثر من 200 سائق لحافلات النقل على أنظمة الأمن والسلامة بتبوك

تَعرفوا على أهمية عمل مدرج الطوارئ وسلامة التوصيلات الكهربائية والإسعافات الأولية

نفّذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك -ممثلة في إدارة خدمات الطلاب- بالتعاون مع شركة تطوير خدمات النقل التعليمي، البرنامجَ التدريبي "الأمن والسلامة لسائقي الحافلات المدرسية" في مسرح الإدارة العامة.

وقال مشرف خدمات الطلاب عبدالله العنزي: إن الدورة استهدفت أكثر من 200 من سائقي الحافلات المدرسية، وركزت على جوانب الأمن والسلامة في سيارات النقل المدرسي؛ لافتًا إلى أن السائقين تعرفوا على أهمية سلامة وعمل مدرج الطوارئ وسلامة التوصيلات الكهربائية الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى اكتساب مهارات تطبيق الإسعافات الأولية بشكل عام؛ بما يسهم في تحقيق وصول آمنٍ ومريح للطلبة المستفيدين من خدمة النقل المدرسي.

وثمّن العنزي، متابعة المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير وجهود شركة تطوير، لما فيه تحقيق الأمن والسلامة للأرواح والممتلكات في النقل المدرسي.

وتم -خلال الدورة- استعراضُ أهم أنظمة السلامة التي يجب على سائقي حافلات النقل المدرسي تطبيقها والالتزام بها، من أجل سلامتهم وسلامة الطلاب والطالبات؛ ومن أهمها مواصفات الأمن والسلامة، والتزامات السائقين، وخطة الطوارئ والإخلاء، إضافة إلى نظام الرقابة واتباع المعايير الضرورية عند اقتراب سائق الحافلة من أماكن تجمعات الطلاب والطالبات والمناطق السكنية، كما تناولت الدورة القيادة الآمنة.