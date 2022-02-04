"الداخلية" تنظم ورشة عمل "دعم منظومة السلامة المرورية"

نظمت وزارة الداخلية اليوم ورشة عمل بعنوان "دعم منظومة السلامة المرورية"، شارك فيها أعضاء لجان السلامة المرورية في مناطق المملكة، والجهات الحكومية ذات العلاقة.



وهدفت الورشة التي عقدت بنادي ضباط قوى الأمن في الرياض، إلى نشر التجارب والمبادرات الناجحة للسلامة المرورية.



وناقش المشاركون الخطط المنفذة في جانب السلامة المرورية، إلى جانب تقارير ومؤشرات الأداء، ووضع التوصيات المناسبة لرفع مستوى السلامة المرورية.