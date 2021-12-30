الهلال: الإنفلونزا تغيب "هيون" .. والفريق جاهز لمواجهة الفيصلي

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، اليوم الخميس، تحضيراته الميدانية، تأهبًا لمواجهة مضيفه "الفيصلي"، يوم غدٍ الجمعة، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، لحساب منافسات الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



بدأ المران بالجري، قبل أن يـؤدي اللاعبون تدريبات فنية متنوعة، حيث فرض الجهاز الفني عددًا من الجمل التكتيكية على جزءٍ من الملعب، قبل أن يختتم مدير الجهاز الفني"جارديـم" المران بمناورة فنية.



وقد منعت الإنفلونزا المدافع الكوري الجنوبي "جانغ هيون سو" من المشاركة في التدريبات، فيما أجرى "سلمان الفرج" مرانًا لياقيًا في صالة الإعداد البدني تخلله تدريبات بالكرة.



وفور انتهاء الحصة التدريبية، غادرت بعثة الفريق مساء اليوم إلى "المجمعة"؛ تأهبًا لمواجهة "الفيصلي".