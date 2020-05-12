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تفكر في التراجع عن دعم إصدار "لايت" في بلدان لم يحقق رواجاً فيها

"إنستجرام" يطرح تحديثاً يعيد تصميم إحدى نسخه بصورة كاملة

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كشفت تقارير صحفية أن منصة التراسل المصور الشهيرة "إنستجرام" تستعد لطرح تحديث جديد يعيد تصميم أحد إصداراته بصورة كاملة.



وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن التحديث الجديد سيعيد تصميم "إنستجرام لايت" المخصص لسرعات الإنترنت البطيئة.



وكشفت "إنستجرام" أنها تفكر حالياً يمكن أن تتراجع عن دعم إصدار "لايت" في عدد من البلدان التي لم يحقق رواجاً فيها.



وظهرت نسخة "إنستجرام لايت" لأول مرة في عام 2018، ولكنه يحظى بشعبية في عدد من البلدان التي تعاني من سرعات إنترنت ضعيفة.



وأوضحت مصادر أن تحديث وإعادة تصميم "إنستجرام لايت" سيكون متوافقاً مع تحديث جديد سيتم طرحه لنسخة "إنستجرام" على الهواتف الذكية ونسخة سطح المكتب، والتي تم الكشف عن تفاصيلها منتصف أبريل الماضي.



ولم تكشف "إنستجرام" عن تفاصيل التصميم الجديد لإصدار "اللايت"، مستفيدة من نجاحه في دول عديدة مثل كينيا والمكسيك والفلبين.