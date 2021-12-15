رئاسة الحرمين: 750 دافع عربة لخدمة قاصدي المسجد الحرام

لكِبار السن والمرضى وذوي القدرات الخاصة لأداء نسكهم في يُسر

توفّر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، العربات المجانية لمحتاجيها من الزوار والمعتمرين والحجاج من كِبار السن والمرضى وذوي القدرات الخاصة؛ ما يسهم في أداء نسكهم في يسرٍ وسهولة، كما تقوم بالإشراف على دافعي العربات الخاصة، ومنحهم تصاريح العمل بعد استيفاء الشروط اللازمة للحصول على التصريح، ومتابعتهم ميدانياً لضمان التزامهم بالتعليمات، وضبط الأسعار لمنع استغلال المستفيدين من الخدمة في زيادة أسعار الخدمة المقدمة، حيث تعمل على مدار الساعة بنظام الورديات ويبلغ عدد العاملين بها (٧٥٠) دافع عربة.

وقال مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام أحمد المقاطي؛ إن الإدارة حدّدت ثلاثة مواقع لتجمُّع دافعي العربات الذين يحملون تراخيص؛ الأول مدخل أجياد (باب الملك عبدالعزيز- رحمه الله)، والثاني في الدور الأرضي للحرم (باب الملك فهد- رحمه الله)، والثالث في الدور الأول بالمسعى.

وأكّد المقاطي؛ أن الإدارة قامت بإصدار تراخيص لدافعي عربات، وتمنح لهم التراخيص للإسهام في دفع العربات، بعد أن يتم تقسيمهم إلى ثلاث ورديات.

ويمكن للزوار استئجار العربات خلال وجودهم وتنقلهم بالحرم، وأثناء أدائهم المناسك، سواء بسائق أو دون سائق (دافع العربة).