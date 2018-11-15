"صن": أكراد سوريا يتعقبون زعيم "داعش" من بيت إلى آخر

معلومات استخباراتية أفادت بمقتل أحد أبنائه

أفادت صحيفة "صن" البريطانية، اليوم (الخميس)، بأن مقاتلي سوريا الديمقراطية "قسد" يتعقبون البغدادي من بيت إلى بيت، بعد أن تمكنوا مؤخرًا من قتل أشخاص مقربين جدًّا منه، داخل دائرة معارفه الضيقة، وفقاً لما نقل عنها "سكاي نيوز".

ونسبت "صن" إلى هافيل روني أحد قادة "قسد" في منطقة هجين شرقي سوريا، قوله: "قبل حوالي شهر ونصف الشهر، حصلنا على معلومات استخباراتية تفيد بمقتل أحد أبناء البغدادي".

وأوضح "روني" أن شقيق البغدادي كان في المنطقة مؤخرًا، وكان يعقد اجتماعات مع الأعضاء لتشجيعهم على القتال، مضيفًا أن منطقة هجين تعتبر معقلاً رئيسًا لمن تبقى من مسلحي "داعش" في سوريا.

وذكر أن أقارب البغدادي لا يزالون يقيمون في منطقة هجين؛ حيث يعتقد أن العديد من المسلحين المقربين منه يتحصنون في المنطقة ذاتها، وهو ما يدفع "قسد" إلى تركيز العمليات العسكرية هناك.

وبين "روني" أن "داعش" لا يزال يسيطر على حوالي 450 كيلومترًا مربعًا من القرى المحيطة بمنطقة هجين على طول نهر الفرات، وأن استعادة هذه المناطق لن تكون سهلة.