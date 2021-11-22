مكافحة التستر.. 46 مخالفة وإغلاق 7 محال في نجران خلال أسبوع

الفرق الرقابية المشتركة نفّذت 614 جولة تفتيشية على الأسواق الشعبية

نفّذت الفرق الرقابية المشتركة لمكافحة التستر التجاري بفرع وزارة التجارة في منطقة نجران، خلال الأسبوع المنصرم، 614 جولة تفتيشية على الأسواق الشعبية والمناطق العشوائية، والأنشطة التي يزيد فيها الاشتباه بمخالفة نظام مكافحة التستر التجاري بمنطقة نجران ومحافظاتها، نتج عنها رصد 46 مخالفة وإغلاق 7 محال.

تأتي هذه الحملة ضمن جولات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري التي يُشارك فيها عديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، بهدف الرقابة والمتابعة لحالات اشتباه جرائم التستر التي لا تقتصر فقط على الأنشطة التجارية؛ بل تشمل الأنشطة الاستثمارية والخدمية والمهنية والصناعية والزراعية وغيرها.