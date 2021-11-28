للحد من الحوادث.. تركيب كاميرات "ساهر" وتشغيل إشارتين ضوئيتين بالخرمة

على 12 موقعًا منها 4 على الطرق الخارجية وبعض التقاطعات

بدأت لجنة السلامة بشعبة مرور محافظة الخرمة، أعمال تركيب كاميرات "ساهر" في بعض تقاطعات الشوارع الداخلية بالمحافظة والطرق الخارجية؛ للحد من الحوادث المرورية.

وتقوم شركة مقاولات مختصة بالعمل لتركيب كاميرات "ساهر" على تقاطع "تايوتا"، وبعد ذلك تقاطع مدرسة الفيصلية، مع تشغيل إشارتين ضوئيتين جديدتين.

ويُتوقع أن تشمل الخطة تشغيل كاميرات ساهر على 12 موقعًا منها 4 مواقع على الطرق الخارجية (رنية، تربة، الطائف، ظلم) تقوم برصد مخالفات السرعة وعدم ربط حزام الأمان، واستخدام الجوال أثناء القيادة.