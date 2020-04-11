وفاة مفتي جمهورية إنجوشيا إثر إصابته بـ"كورونا"

ذكر مصدر طبي بجمهورية إنجوشيا الروسية اليوم (السبت)، أن مفتي الجمهورية الشيخ عبد الرحمن مرتضانوف، توفي نتيجة إصابته بفيروس "كورونا المستجد".

وأوضح المصدر أن "مرتضانوف" كان قد نقل إلى المستشفى بعد الاشتباه بإصابته بالفيروس وقيّمت حالته على أنها خطيرة.

وبحسب "روسيا اليوم"، سجلت 29 إصابة بفيروس كورونا في إنجوشيا.

فيروس كورونا الجديد

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11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441 08:45 PM

وفاة مفتي جمهورية إنجوشيا إثر إصابته بـ"كورونا"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ذكر مصدر طبي بجمهورية إنجوشيا الروسية اليوم (السبت)، أن مفتي الجمهورية الشيخ عبد الرحمن مرتضانوف، توفي نتيجة إصابته بفيروس "كورونا المستجد".

وأوضح المصدر أن "مرتضانوف" كان قد نقل إلى المستشفى بعد الاشتباه بإصابته بالفيروس وقيّمت حالته على أنها خطيرة.

وبحسب "روسيا اليوم"، سجلت 29 إصابة بفيروس كورونا في إنجوشيا.

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فيروس كورونا الجديد

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