الولايات المتحدة تسجّل 13,376 إصابة جديدة بكورونا و354 وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 33,409,895 والوفيات 600,442 شخصًا ‏

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 13,376 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و354 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.‏

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 33,409,895 ، فيما بلغ إجمالي عدد ‏الوفيات 600,442.‏

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442 11:30 PM

إجمالي الإصابات بلغ 33,409,895 والوفيات 600,442 شخصًا ‏

الولايات المتحدة تسجّل 13,376 إصابة جديدة بكورونا و354 وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

واشنطن

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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 13,376 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و354 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.‏

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 33,409,895 ، فيما بلغ إجمالي عدد ‏الوفيات 600,442.‏

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