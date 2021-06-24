الولايات المتحدة تسجّل 13,376 إصابة جديدة بكورونا و354 وفاة

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 13,376 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و354 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 33,409,895 ، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 600,442.
إجمالي الإصابات بلغ 33,409,895 والوفيات 600,442 شخصًا
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 13,376 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و354 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 33,409,895 ، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 600,442.