الولايات المتحدة تسجّل 13,376 إصابة جديدة بكورونا و354 وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 33,409,895 والوفيات 600,442 شخصًا ‏

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 13,376 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و354 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.‏



وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 33,409,895 ، فيما بلغ إجمالي عدد ‏الوفيات 600,442.‏