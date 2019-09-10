جدة.. اشتباه ينتهي باستيقاف مقيم بحوزته 12 قارورة مسكر خبأها داخل مركبته

بنجلاديشي الجنسية.. والشرطة تستكمل التحقيق معه تمهيداً لإحالته للنيابة

ألقت دوريات الأمن بمحافظة جدة القبض على مقيم بنجلاديشي الجنسية خبّأ 12 قارورة بحجم 1.5 لتر من المسكر داخل مركبته.

تفصيلاً؛ وبحسب معلومات سبق اشتبهت دوريات الأمن بمحافظة جدة بمركبة من نوع دباب "ديهاتسو" تسير داخل أحد أحياء مدينة جدة وبداخلها شخص وبعد استيقافها وتفتيشها عثر على أكياس بداخلها 12 قارورة حجم 1,5 لتر من المسكر المخدر.

تم التحفظ على الشخص وإحالته إلى الشرطة لإكمال التحقيقات بحكم الاختصاص تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة.