رئيس الهيئات يتسلم مشروع مقاييس الانتقاء المهني وإصدار رخصة العمل الميداني

خلال مشاركته بالاجتماع الخامس للجنة العليا

تسلم الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، مشروع مقاييس الانتقاء المهني وإصدار رخصة العمل الميداني، من المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس الدكتور عبدالله بن علي القاطعي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس للجنة العليا لمقاييس الانتقاء المهني، والذي عقد بديوان الرئاسة العامة بالرياض.

وفي بداية الاجتماع تحدث الدكتور السند قائلاً: أرحب بشركائنا في هذا المشروع (المركز الوطني للقياس)، والذي يهدف لإعداد معايير مهنية لموظفي الرئاسة العامة الميدانيين، وبناء قياس مهني يساهم في الانتقاءِ الموضوعي للموظف الميداني، وتدريبهم على كيفية تطبيق معايير الانتقاء، بما من شأنه رفع كفاءة العاملين وزيادة تأهيلهم بناء على ما تحدده نتائج القياس.

وأضاف: لا شك أننا لمسنا أول منجزات هذا المشروع على أرض الواقع من خلال نتائج الاختبار الأول الذي نفذ من خلال عمل منتظم وإجراءات دقيقة، ونثمّن للمركز الوطني للقياس جهودهم التي بُذلت وتُبذل.

من جانبه تقدم "القاطعي" بالشكر إلى "السند"، على دعمه ومتابعته واهتمامه، مشيداً بما لمسه من تعاون الرئاسة العامة الذي ساهم في إنجاز المشروع بمهنية عالية.

وأكد أن الرئاسة العامة من أفضل الجهات التي تعامل معها المركز الوطني للقياس، معبراً عن طموحه لاستمرار التعاون فيما يحقق المصلحة العامة.