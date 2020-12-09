الدوسري يعود للمشاركة من باها حائل تويوتا الدولي

الجولة الأولى تنطلق يومي 11 و12 ديسمبر

يعود سائق الراليات السعودي عيسى الدوسري إلى الراليات مجددًا وبشكلٍ تدريجي، من بوابة رالي حائل الدولي الذي يشكل الجولتين الرابعة والخامسة من بطولة العالم للراليات الصحراوية ـ باها ـ.



وكان الدوسري قائد فريق ـ إي دي ـ ريسنغ قد توقف عن المشاركة الموسم الماضي بعد الحادث الذي تعرّض له في رالي الشرقية آخر جولات بطولة السعودية للراليات الصحراوية 2019 ونتج عنها كسر في فقرات الظهر السفلية، إذ يعود إلى رالي حائل محملاً بلقبين سابقين 2018 و2019 على متن سيارته نافارا التي يستعد للمشاركة بها مجددًا هذا العام بمساعدة ملاحه البولندي سيمون غوسبودارزيك والذي يشارك معه لأول مرّة بديلاً عن الفرنسي سيباستيان ديلوناي.



يُذكر أن الجولة الأولى من باها حائل تنطلق يومي 11 و12 ديسمبر وسيخضع المشاركون للراحة يوم 13 قبل الدخول في الجولة الثانية يومي 15 و16 من الشهر نفسه.

