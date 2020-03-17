بلدية الشرائع بمكة تنفذ عشرات الجولات الميدانية وتغلق 9 صوالين حلاقة مخالفة

نفذت بلدية الشرائع الفرعية عشرات الجولات الميدانية شملت صوالين حلاقة رجالية ومشاغل نسائية.
وتفصيلاً، جرى خلال الحملة مخالفة ما يقارب 9 صوالين حلاقة رصدها مراقبو بلدية الشرائع أثناء جولاتهم التفقدية.
يذكر أن عدد صوالين الحلاقة الرجالية حوالي 180 صالوناً والمشاغل النسائية حوالي 60 صالوناً نسائياً.
خلال جولاتها لتطبيق قرار إغلاق صوالين الحلاقة الرجالية والمشاغل النسائية
نفذت بلدية الشرائع الفرعية عشرات الجولات الميدانية شملت صوالين حلاقة رجالية ومشاغل نسائية.
وتفصيلاً، جرى خلال الحملة مخالفة ما يقارب 9 صوالين حلاقة رصدها مراقبو بلدية الشرائع أثناء جولاتهم التفقدية.
يذكر أن عدد صوالين الحلاقة الرجالية حوالي 180 صالوناً والمشاغل النسائية حوالي 60 صالوناً نسائياً.