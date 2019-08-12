"الصحة" للحجاج المصابين بالسكري: تجنبوا إصابة القدمين وتناولوا الوجبات بانتظام

نصحتهم بحمل بطاقة تعريفية بالمرض ونوع العلاج وحفظ الأدوية جيداً

قدمت "الصحة" ضمن حملتها الصحية التوعوية لضيوف الرحمن، إرشادات صحية للحجاج الذين يعانون من مرض السكري.

ونصحت الوزارة الحجاج بارتداء سوار أو حمل بطاقة تعريفية بالسكري ونوع العلاج، وحفظ الأدوية جيداً.

ودعت "الصحة" الحجاج إلى تجنب إصابة القدمين، وضرورة الحرص على تناول الوجبات بانتظام وعدم مشاركة الأدوات الشخصية، ومعالجة أي مضاعفات فور حدوثها.

ودعت "الصحة" الحجاج للتواصل مع مركز 937 للحصول على الإرشادات الصحية، مؤكدة أن المركز يجيب عن الاستفسارات بعدة لغات.

يشار إلى أن "الصحة" كثفت من رسائلها التوعوية عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال القنوات الإعلامية واللوحات الإعلانية داخل المشاعر، إضافة لخدمة الحجاج عبر مركز الاتصال 937.