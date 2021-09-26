بحث مكثف عن سيدة اختفت ظهراً من منزلها في المدينة.. وذووها يناشدون

تعاني اعتلالات نفسية وكشفتها الكاميرات متجهةً إلى شارع الإمام البخاري

تُكثف الجهات المعنية والفرق التطوعية بمنطقة المدينة المنورة، البحث عن سيدة خرجت يوم الثلاثاء الماضي من مقر سكنها في العزيزية بحي الدفاع، خلف قصر الأمير سلطان في تمام الساعة ٢:٥٣ ظهراً، وهي تعاني اعتلالات نفسية، ولا تعلم عنوان منزلها ولا أرقام التواصل.

وكانت السيدة قد كشفتها الكاميرات متجهة إلى شارع الإمام البخاري، فيما لا يزال البحث مستمراً عنها حتى هذه الساعة، وسط مناشدات ذويها بالبحث عنها.

وناشد ذووها من يعثر عليها التواصل مع الجهات الأمنية بالمنطقة، أو الاتصال عليهم: "ابنها يوسف (0537390014)".