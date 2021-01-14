مشاركة أكثر من ٤٥ متطوعًا في "حدائق الفن" بالشرقية

لأكثر من 5 آلاف ساعة.. ضمن "مجتمع مبادر"

شارك أكثر من 45 متطوعًا ضمن فريق "منارات مشرقة"، في مبادرة "حدائق الفن" التي اختتمت أعمالها الثلاثاء الماضي.

واستمرت "حدائق الفن"، لمدة أسبوعين في حديقة القادسية بحي الجلوية بالدمام، في إطار مبادرات "مجتمع مبادر" التي تشرف عليها أمانة المنطقة الشرقية، بالشراكة مع بلدية وسط الدمام.

وقال وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل: إن مبادرة "حدائق الفن" تهدف لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية وبرنامج جودة الحياة في المنطقة، من خلال التركيز على العناصر المهمة حسب الخطة التي تقوم عليها رؤية الأمانة وأهدافها، لإحداث الأثر الإيجابي للمواطن والمقيم في المدن والمحافظات بالمنطقة، والتي تتماشى مع توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأضاف أن المتطوعين والمتطوعات ساهموا في تجميل مرافق حديقة القادسية بحي الجلوية بالدمام، من خلال عمل رسومات ولمسات إبداعية على الجدران والكراسي ودورات المياه والحاويات، وزرع شتلات ورود في أرجاء الحديقة، والتي استمرت على مدى أسبوعين؛ حيث بلغ إجمالي عدد الساعات التطوعية 5040 ساعة.

وأكد المهندس زياد مغربل، أهمية العمل التطوعي عبر مشاركة الفرد في خدمة المجتمع والذي يمثل دورًا حضاريًّا، يدل على تقدم المجتمعات ورقيها.

وقال إن الأمانة تعمل على تفعيل وتنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التطوعية الأخرى لتشجيع العمل التطوعي، والذي يعتبر أحد محاور رؤية المملكة 2030، من خلال نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع عبر إطلاق مبادرات وندوات تساعد في إثراء العمل التطوعي بالأفكار والخبرات المميزة، بما ينعكس على زيادة عدد الساعات التطوعية ورفع القيمة الاقتصادية للتطوع.