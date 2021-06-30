أمير قطر يتسلم أوراق اعتماد سفير خادم الحرمين لدى الدوحة

مؤكداً حرصه على تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين

تسلّم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أوراق اعتماد الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر.



ورحب أمير دولة قطر بالسفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهمته لتعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، كما حمله تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.



بدوره نقل الأمير منصور بن خالد بن فرحان تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- مؤكداً حرصه على تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وتطويرها في المجالات كافة.



وقد أجريت لسمو السفير المراسم المعتادة، حضرها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وعدداً من المسؤولين.