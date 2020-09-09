ارتفاع مفاجئ لإصابات "كورونا" يضطر بريطانيا لمنع التجمعات لأكثر من 6 أفراد

التدبير الجديد يدخل حيز التنفيذ الاثنين

ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الأربعاء)، أن الارتفاع المفاجئ في عدد الإصابات بفيروس كورونا، كان وراء قرار السلطات فرض تدابير حاسمة في إنجلترا، تقضي بمنع التجمعات لأكثر من ستة أشخاص في مقابل 30 شخصاً حالياً.

ويدخل التدبير الجديد حيز التنفيذ الاثنين المقبل ويعني انجلترا فقط، إذ إن السلطات المحلية في المقاطعات الأخرى في المملكة هي التي تدير هذه المسائل. وتطبق الإجراءات في الداخل والخارج باستثناء المدارس وأماكن العمل والأعراس والمآتم، وفقاً لـ"فرانس 24".

وخلال الأسابيع الأخيرة، كثفت الحكومة المحافظة تشجيعها للبريطانيين على العودة إلى المكاتب والمدارس والحانات؛ لإنعاش الاقتصاد الذي شهد في الربيع تدهورا لا مثيل له في أوروبا.