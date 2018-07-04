"الشورى".. اتفاقية مع روسيا لاستكشاف الفضاء ومذكرة مع بريطانيا لـ"تأشيرات الزيارة"

المجلس طالب هيئة تنمية الصادرات السعودية بالارتقاء بجودة منتجات المملكة من التمور

وافق مجلس الشورى، اليوم، على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية؛ للتعاون في مجال استكشاف الفضاء الخارجي، واستخدامه في الأغراض السلمية.

جاء ذلك في مستهلّ جلسة المجلس العادية الثامنة والأربعين برئاسة نائب رئيس المجلس.

ومن جهة أخرى، وافق المجلس، اليوم، على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بشأن تأشيرات الزيارة لمواطني البلدين.

وطالب المجلس هيئة تنمية الصادرات السعودية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للارتقاء بجودة منتجات المملكة من التمور وإعداد خطة وطنية لتعزيز القيمة المضافة لصادرات المملكة من منتجات التمور والعمل على معالجة ما يواجهها من تحديات وتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات الأداء لمخرجات (الاستراتيجية الوطنية للتصدير)، وربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيمياً بمجلس إدارتها.

كما وافق مجلس الشورى على منح وزير الصحة صلاحية تمديد خدمة الطبيب الاستشاري بعد بلوغه السن المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/ 7/ 1393هـ وحتى سن السبعين عاماً.

واشترط المجلس أن يكون تمديد الخدمة للطبيب الاستشاري بشكل سنوي، وأن يكون لائقاً طبياً، وألا يكون هناك تكدس في نفس التخصص من أطباء آخرين في نفس الجهة، وأن تكون رخصة الطبيب الاستشاري لمزاولة المهنة سارية المفعول، وأن يكون ممارساً لعمله الإكلينيكي.