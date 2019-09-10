"مسام" ينتزع 2.956 لغماً في اليمن خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر

9 ألغام مضادة للأفراد و350 لغماً مضادة للدبابات و2.544 ذخيرة

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2019م، من انتزاع 2.956 لغماً منها 9 ألغام مضادة للأفراد، و350 لغماً مضادة للدبابات و2.544 ذخيرة غير متفجرة، و53 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 87.781 لغماً زرعتها المليشيا الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء.