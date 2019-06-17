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كانت متجهة إلى سبت العلايا فيما لم تسجل وفيات أو إصابات

حريق بسيارة نقل أموال على طريق بيشة و"المدني" يخمده

باشرت، صباح اليوم، فرقة الدفاع حادث احتراق سيارة نقل أموال بمنطقة "ملحة" على الطريق الواصل بين "بيشة- سبت العلايا".

وأخمدت فِرَق الإطفاء التابعة لمركز عفراء، حادث حريق اندلع في سيارة نقل أموال كانت متجهة من محافظة بيشة إلى سبت العلايا؛ فيما لم تسجل وفيات أو إصابات.