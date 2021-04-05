"توكلنا" يتيح إمكانية استعراض بيانات الصكوك والوكالات الشرعية للمستخدمين

أكد أهمية تحديث التطبيق حتى يتمكن المستفيد من الخدمة الجديدة

كشف تطبيق "توكلنا" أنه أصبح بإمكان كل من حمّل التطبيق استعراض بيانات الصكوك والوكالات الشرعية عن طريق خدمة لوحة البيانات بعد تسجيل الدخول على تطبيق توكلنا.

وتفصيلاً، أوضح التطبيق أن الخدمة لا تعمل مع الجيلبريك وال VPN، مشيرًا إلى أهمية تحديث التطبيق حتى يتمكن المستفيد من استعراض بيانات الصكوك والوكالات الشرعية عبر التطبيق.