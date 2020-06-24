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بعد ظهور رائحة غريبة في المياه.. وشرطة التنعيم تحقق في ملابسات الحادث

العثور على جثة فتاة باكستانية عشرينية داخل خزان ماء بمكة

فتح مركز شرطة التنعيم بالعاصمة المقدسة تحقيقاً موسعاً بعد العثور على جثة فتاة من جنسية باكستانية تبلغ 21 عاماً داخل خزان عمارة مكونة من ثلاثة أدوار.

وعلمت "سبق" أنه وبعد ملاحظة سكان عمارة بحي الفيحاء بمكة المكرمة بظهور رائحة غريبة في المياه قاموا باستدعاء شركة لتنظيف وتعقيم خزان الماء.

وبعد مباشرة عمال الشركة العمل داخل الخزان؛ اتضح وجود جثة فتاة وتم إبلاغ الجهات الأمنية التي باشرت موقع البلاغ.

وانتشلت فرق الدفاع المدني الجثة، فيما باشرت شرطة التنعيم والادلة الجنائية بشرطة العاصمة المقدسة التحقيق لكشف ملابسات وحيثيات الواقعة بحكم الاختصاص.