عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى

وسط إجراءات أمنية مشددة في باحات المسجد

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن هذه الاقتحامات جرت وسط إجراءات أمنية مشددة، في باحات الأقصى، وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين.
في المقابل، منعت تلك القوات المصلين من الوصول للمسجد؛ بحجة منع التنقل لمسافة لا تزيد على 500 متر عن المنازل لمنع انتشار فيروس كورونا.

فلسطين قوات الاحتلال الإسرائيلي

4

28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442 02:27 PM

وسط إجراءات أمنية مشددة في باحات المسجد

عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى

وكالة الأنباء السعودية (واس)

القدس

1 1,528

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن هذه الاقتحامات جرت وسط إجراءات أمنية مشددة، في باحات الأقصى، وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين.
في المقابل، منعت تلك القوات المصلين من الوصول للمسجد؛ بحجة منع التنقل لمسافة لا تزيد على 500 متر عن المنازل لمنع انتشار فيروس كورونا.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فلسطين قوات الاحتلال الإسرائيلي

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020