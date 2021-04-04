تجاوز العوجا بثلاثية.. فريق طويق يتصدر بطولة كأس اتحاد البولو

تربع فريق فرسان طويق للبولو على قمة ترتيب فرق بطولة كأس الاتحاد السعودي للبولو، بعد فوزه على فرسان العوجا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملاعب أكاديمية الاتحاد بمنتجع نادي نوفا للفروسية غرب الرياض، ضمن الجولة الأولى للبطولة.

ورفع فريق طويق رصيده بهذا الفوز إلى 5 نقاط، في المركز الأول وحل ثانياً فريق العوجا بـ3 نقاط.